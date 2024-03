Czy "pokochaliśmy" drożyznę? Kilka słów o cenach do przemyślenia przed majówką i wakacjami

W lutym spadała inflacja. Jej podstawowy wskaźnik wyniósł 2,8% i był najniższy od wielu miesięcy. Tymczasem na rynku mamy do czynienia ze zjawiskiem zaskakującym. Polacy i szerzej, Europejczycy przyzwyczaili się do podwyżek. I może zawarte w tytule słowo "pokochaliśmy" jest nieco na wyrost, to nasz stosunek do drożyzny jest zaskakujący.

W Europie trwa dyskusja czy politykę cenową ogarnęła "greedflacja". To zgrabne połączenie dwóch słów, a mianowicie inflacji oraz angielskiego "greed" czyli "chciwość". Inflacja spowodowana chciwością, to postawa producentów i handlowców, którzy niepewność wywołaną najpierw pandemią COVID-19, a teraz światowymi niepokojami (wojna na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie, ataki na szlakach morskich) wykorzystują do osiągania ponadstandardowych zysków. Ciekawy raport na ten temat przygotowała firma Intrum („European Consumer Payment Report 2023”). Jak wynika z badań, aż 67% ankietowanych Europejczyków potępia nadmiarowe windowanie cen. A jednak po cichu godzimy się płacić za towary i usługi więcej.