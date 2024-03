Akcja „Drzewko za surowce wtórne” w Sopocie. Mieszkańcy miasta kochają zieleń i o nią dbają. Troszczą sę również o środowisko

Wiosenna edycja akcji „Drzewko za surowce wtórne” zawitała pod sopocki ratusz w sobotę 23. marca. Tłumek czekający na możliwość wymiany makulatury i elektrośmieci na rośliny witał Mariusz Leśniewski, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego”. Redaktor przyjechał do Sopotu rowerem.

- Wymiar akcji jest przede wszystkim ekologiczny, to jest najważniejsze. Proszę mi wybaczyć strój ale jak ekologia to ekologia – nawiązał do sportowego ubrania rowerowego.