Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Sopot, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Dziś w nocy czekają nas utrudnienia na trójmiejskiej obwodnicy między węzłami Karczemki i Lotnisko. Montowane będą elementy bramownicy i zawieszonej na niej tablicy informacyjnej. Zwężenia obu jezdni do jednego pasa ruchu potrwają od 20:00 do 3:00 nad ranem już w piątek. O 23:00 na kwadrans zostanie wstrzymany ruch w kierunku Gdyni. Godzinę wcześniej obwodnica stanie tam na ten sam czas w obu kierunkach.

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Setki zielonych puszystych kul pokryły jedną z bałtyckich plaż. To kolejny fenomen nadmorski fenomen po kulach lodowych i – niebieskich w innych częściach wybrzeża Bałtyku. Czy są groźne? Wiemy, że są żywe i co pochłaniają.

Kawalerka marzeń zlokalizowana jest w samym sercu Gdańska. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim prawie 2 mln złotych. Luksusowy apartament ma najwyższą cenę spośród kawalerek w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w woj. pomorskim. Oferta pochodzi z lutego 2024 r. Zobacz, jak to mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie.