Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Sopocie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Po chwilowym uspokojeniu pogody wczoraj wieczorem, atak zimy powrócił. Dziś, w sobotę 20 stycznia, mieszkańcy Trójmiasta i Pomorza, budząc się rano i wyglądając za okno, zastali ponownie widok intensywnych opadów śniegu. Dodatkowo podmuchy wiatru osiągały niemal 50 km/h. Należy zachować szczególną ostrożność, wyjeżdżając na pomorskie drogi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił m.in. dla województwa pomorskiego ostrzeżenie o możliwym oblodzeniu ulic i chodników, obowiązujące do niedzieli 21 stycznia do godz. 9.

Ferie zimowe za pasem, a jak lepiej nastroić się na ten błogi zimowy stan, jak tylko spotykając się razem i grając w planszówki. Sprawa jest prosta. Wybieracie dogodny dla siebie termin, pakujecie się wraz z dziećmi do samochodu, autobusu, albo wybieracie się na dłuższy spacer i gramy w gry! Rozpoczęcie ferii zimowych z "Dziennikiem Bałtyckim". Zapraszamy do CH Port Rumia i CH Auchan Szczęśliwa Gdańsk!

Kupno zabytkowego samochodu może być fascynującym doświadczeniem dla wielu entuzjastów motoryzacji. Jest to decyzja, która może przynieść wiele korzyści i satysfakcji. Sprawdziliśmy, jakie auta dostępne są od ręki na Pomorzu. Nie jest ich zbyt wiele. Co więcej, zabytkowe samochody nie są na każdą kieszeń. Ceny niektórych są zaskakujące! W naszej galerii zdjęć znajdziesz aktualne oferty z woj. pomorskiego, model i cenę.

Jak zapewnia Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, samorząd Województwa Pomorskiego od lat konsekwentnie akceptuje plany budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, szanując w tym względzie kompetencje i odpowiedzialność władz centralnych. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, w liście do premiera Donalda Tuska podkreśla, że on sam nigdy nie kontestował pomysłu budowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Kryminalni z Sopotu zatrzymali w piątek (12.01.2024 r.) poszukiwanego listem gończym 24-latka. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli (woj. łódzkim) mężczyzna najbliższe 8 miesięcy spędzi za kratami za oszustwo na tzw. "fikcyjną kwaterę".

Lata 80. i najlepsze MEMY. Jak końcówkę dwudziestego wieku widzą internauci? Komentują bardzo kolorowe (na świecie), jak i trudniejsze, bo trudne (w Polsce) aspekty życia w latach osiemdziesiątych. Zobaczcie, co internautów bawi najbardziej!

Kilka dni intensywnych opadów śniegu wystarczyły, by cały kraj zmienił się w białą krainę. Nie inaczej jest w Sopocie, chociaż z tym przez lata bywało różnie. Możemy podziwiać, jak kurort cudownie prezentuje się pod śnieżną pierzyną. Wystarczy wybrać się na krótki spacer, by docenić to, co zaproponowała nam natura.