Prestiżowe zawody w Sopocie zakończone. Harm Lahde zwycięzcą Grand Prix podczas Cavaliada 2024

W tym konkursie wystartowały 33 pary, z czego tylko trzech zawodników (Sven Gero Hunicke, Harm Lahde, Andrzej Gloskowski) zaliczyło bezbłędny przejazd. Ostatecznym triumfatorem Grand Prix Sopotu był niemiec Harm Lahde.

- Myślę, że w przejeździe podstawowym najbardziej podchwytliwa była końcówka parkuru i tam było najwięcej błędów. W rozgrywce, na początku mój koń miał lekkie zawahanie po drugiej przeszkodzie, czułem, że nie mamy odpowiedniego tempa i musiałem szybko zmienić plan i zaryzykować – skomentował Harm Lahde. – Byłem z moją dziewczyną we wszystkich dotychczasowych lokalizacjach Cavaliady, jedziemy również na finał do Krakowa. Uwielbiamy tu przyjeżdżać, ponieważ atmosfera i publiczność jest niesamowita. Bardzo wszystkim dziękuję za ten wspaniały doping. Nie da się tego porównać. Widać, że są tutaj ludzie, których pasjonuje jeździectwo. Dla nas jako zawodników, Cavaliada to nie tylko zawody, ale również świetna okazja do zwiedzania pięknych miast. Można powiedzieć, że czujemy się tu w połowie jak w pracy, a w połowie na wakacjach – dodał zwycięzca.