Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Sopot, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

23 lutego obchodzimy światowy dzień walki z depresją. Według WHO już w 2030 roku będzie to “najpopularniejsza” choroba na globie. Tylko w Polsce oficjalnie choruje milion 200 tysięcy osób, a zdaniem ekspertów, to nie są pełne dane. Zdrowie psychiczne to ciągle wstydliwy temat. Niestety, skutki tego potrafią być tragiczne.