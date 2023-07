Prasówka 16.07.2023 z całego tygodnia w Sopocie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski wydał oświadczenie w sprawie skargi kasacyjnej złożonej przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Chodzi o wyrok ws. publikacji dziennikarskich związanych z tzw. aferą sopocką. Prezydent Sopotu nazywa to działanie "atakiem przed zbliżającymi się wyborami".

To pierwszy tak gorący weekend nad morzem. Mieszkańcy i turyści chętnie spędzają czas wolny na świeżym powietrzu, a szczególnie w okolicy plaży. Przy takich temperaturach należy jednak pamiętać o odpowiedniej ochronie i nawodnieniu. Zobaczcie, jak spacerowicze spędzają sobotę w Brzeźnie!

Składki zgromadzone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tak jak i te w Otwartym funduszu emerytalnym (OFE) może dziedziczyć małżonek, wskazane osoby lub spadkobiercy. Nie dotyczy to jednak wszystkich składek. Dziedziczone nie mogą być m.in. składki zgromadzone w tzw. I filarze. Jak skorzystać z pieniędzy, które przed laty zgromadzili twoi bliscy? Sprawdź!

Do Sopotu zawitały najważniejsze zdjęcia wybrane w konkursie Grand Press Photo. Wystawa została uroczyście otwarta 11 lipca. Prace laureatów będą dostępne dla zwiedzających codziennie do 24 lipca. Wstęp na wystawę jest darmowy.

We wtorek zamkniętych jest 11 kąpielisk w woj. pomorskim z powodu zakwitu sinic. Są to kąpieliska w Gdyni i Sopocie.

Prawie 4 godziny trwały poszukiwania mężczyzny, który w relacji osoby zgłaszającej, miał tonąć w odległości kilkuset metrów od linii brzegowej. Jak informuje "Dziennik Bałtycki" Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, to jednak fałszywy alarm, choć jak dodał, każdy sygnał o osobie potrzebującej pomocy służby muszą traktować poważnie, dlatego też poszukiwania były prowadzone niemalże do północy.

W Zatoce Gdańskiej na wysokości Sopotu tonie mężczyzna - taki alarm postawił na nogi wszystkie służby w Trójmieście. Na wodę ruszyły jednostki WOPR, poszukiwania prowadzone są też z powietrza, a nad plażą i wodą krąży śmigłowiec.

W ten weekend w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu dzieci z rodzicami bawiły się podczas trzeciego już w tym roku rolkowiska. Chętnych do nauki jazdy jak zwykle nie zabrakło. Następne rolkowiska zaplanowane są w sierpniu.

Słońce, piasek i plaża. To od wieków kompozycja doskonała, a zwłaszcza w okresie wakacji. Kolorowe wschody i zachody nad Bałtykiem zachwycają przez cały rok, ale to właśnie latem wzbudzają szczególny zachwyt. Dlaczego? Przede wszystkim na korzystne warunki pogodowe, które zachęcają do długich chwil spędzonych w towarzystwie wiatru, fal i słońca, które odbijając się od tafli wody, ukazuje nam niesamowitą paletę kolorów. Jak wschody i zachody słońca nad Morzem Bałtyckim wyglądają w obiektywach czytelników "Dziennika Bałtyckiego"? Przekonaj się i sprawdź!