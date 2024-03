Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Sopocie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sopot, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do aresztu trafił 30-latek podejrzany o rozbój w sklepie w Sopocie. - Mężczyzna miał uderzyć i grozić nożem ekspedientowi, a następnie zabrać z kasy pieniądze – poinformowała w piątek podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Doprowadzenie do pobierania opłat za parkowanie w weekendy, udostępnienie strefy płatnej za darmo niepełnosprawnym za symboliczny abonament i wydłużenie darmowego parkowania do godziny dziennie dla sopocian to propozycja wyborcza Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim i jej komitetu „Koalicja dla Sopotu”.