Luty w Sopocie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Sopocie, najważniejsze informacje miesiąca

Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

Horoskop miłosny na styczeń 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Kto będzie miał czas na szukanie miłości, a kto musi zadbać o to, by w związku musiały kwitnąć uczucia? Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

Międzynarodowe mistrzostwa Polski 2024 w zimowym pływaniu są jednocześnie drugim etapem Pucharu Świata federacji IWSA. W basenie mariny Gdynia w weekend 26-28 stycznia ponownie zaroiło się od pływaków, którzy przywykli do rywalizacji w wodzie o temperaturze trochę ponad dwóch stopni Celsjusza. To piąta edycja wyjątkowych zawodów na mapie kraju. Prezentujemy wyniki zimowych mistrzostw Polski w pływaniu.

Studniówka to niezapomniany czas dla wszystkich maturzystów. Ostatnie dni beztroski zaraz przed jednym z najważniejszych sprawdzianów w życiu, to z pewnością coś wyjątkowego. Wspaniały wieczór spędzili maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, którzy razem ze swoimi nauczycielami świetnie się bawili!

Władze Sopotu przymierzają się do zmiany logo kurortu. Pierwsze w tej sprawie rozpoczęły się jeszcze w 2022 roku. Jak zaznaczają urzędnicy, nowa szata graficzna i estetyka mają pomóc w spójności komunikacyjnej Sopotu. Obecne logo miasta zdaniem Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim nie odpowiada już obecnym standardom. Władze kurortu inspiracji szukały w identyfikacjach graficznych skandynawskich miast.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat.