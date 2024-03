Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd lutego 2024 w Sopocie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie.

W pobliżu Stadionu Leśnego w Sopocie odnaleziono ciało zaginionej kobiety. Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego, kiedy to na zwłoki natrafili spacerowicze. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.