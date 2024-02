Dominacja Polaków w Estonii. 12 medali mistrzowskich w żeglarstwie na lodzie. Biało-czerwoni bezkonkurencyjni w bojerowej klasie DN

Dla Polaka był to trzeci tytuł mistrza Europy.

- Byłem w dobrej formie i oczywiście jechałem z zamiarem wywalczenia medali, ale dublet na mistrzostwach świata i Europy to naprawdę duży dla mnie sukces. Powiększyłem tym samym swoją kolekcję medali najważniejszych imprez bojerowych do 25, w tym siedmiu złotych. Było dużo ścigania, dużo adrenaliny. Kluczowe - jak zawsze - było poprawne żeglowanie, odpowiedni dobór sprzętu, zachowanie koncentracji, bo wszystko zaczyna się i kończy w głowie. Gratuluję wszystkim rywalom, stawka w obu regatach była niezwykle mocna. Trzy lata temu zerwałem ścięgno Achillesa i po mozolnych treningach wróciłem do stawki, silnej stawki, zrównując się z nimi, a na finiszu okazało się, że jestem najlepszy. To dodatkowy smak tych kolejnych złotych medali – mówi Michał Burczyński.