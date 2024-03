Trefl Sopot vs Arka Gdynia: 43. Koszykarskie Derby Trójmiasta 2024 roku w Ergo Arenie

43. Koszykarskie Derby Trójmiasta: Trefl Sopot kontra Arka Gdynia

To będzie już 43. spotkanie rywalizujących drużyn w ramach Derbów Trójmiasta. W Ergo Arenie w sobotę powinni się więc zjawić fani Trefla Sopot oraz Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia. Żółto-czarni spodziewają się 3,5 tysiąca fanów. Każdy frekwencyjny wynik ponad to będzie miłym zaskoczeniem. A oglądanie sportowych wydarzeń w tak licznej grupie to czysta przyjemność.