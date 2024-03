Wielkanoc 2024. Popularne miejsca na święta i wypoczynek. Jakie kierunki wybierają Polacy?

- 29 marca jest najchętniej wybieranym dniem na początek urlopu, a tuż za nim środa 27 marca (ostatni dzień szkoły), a także czwartek, 28 marca. Ponad połowa użytkowników na miejscu spędzi do 3 dni, typowy city-break, a niemal co trzeci od 4 do 6 dni - informuje kiwi.com