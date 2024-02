Zmarł kapitan Ryszard Wojnowski. Był dwukrotnym laureatem Rejsu Roku

Zmarł Ryszard Wojnowski

W 1981 roku wyjechał do Brazylii, w której mieszkał przez osiem lat. Później przebywał także w Dubaju i Bahrajnie, a do Polski wrócił w 1995 roku. Przez ten czas pływał tylko okazjonalnie. W 2004 roku wrócił do aktywnego żeglarstwa – jako drugi oficer uczestniczył w rejsie „Panoramy” na Antarktydę, podczas której opłynął przylądek Horn.

Sławę zyskał żeglując na jachcie „Lady Dana 44”. 8 czerwca 2013 roku wyruszył z zamiarem opłynięcia Bieguna Północnego w jednym sezonie, ale po pokonaniu Przejścia Północno-Wschodniego sytuacja lodowa zmusiła załogę do zmiany planu i skierowania jednostki przez Cieśninę Beringa do Kanady. Jacht dotarł do Vancouver 12 października 2013 roku. Był to pierwsza jednostka pod polską banderą, która pokonała Przejście Północno-Wschodnie.