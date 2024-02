Magdalena Czarzyńska-Jachim w Warszawie: "Mieszkasz, głosujesz, decydujesz!"

Magdalena Czarzyńska-Jachim kandyduje na prezydentkę Sopotu

Przedstawiciele Ruchu Samorządowego Tak Dla Polski! w tym pełniąca obwowiązki prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz były prezydent Sopotu Jacek Karnowski zachęcali do wzięcia udziału w wyborach samorządowych.

Musimy mówić każdemu sąsiadowi, sasiadce "Mieszkasz, głosujesz, decydujesz!" Zdecydujmy 7 kwietnia o Polsce wspólnotowej, uśmiechniętej, w każdej naszej gminie - mówiła w czasie krótkiego wystapienia Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wizyta pomorskich samorządowców w stolicy to nie tylko agitacja na rzecz frekwencji wyborczej. Przedstawiciele Trójmiasta przybyli do Warszawy, by przedłożyć przed sejm projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. W 2020 roku złożony projekt trafił najpierw do Senatu, a potem do Sejmu. Wówczas prezydium sejmu nie zdecydowało o dalszym procedowaniu ustawy.