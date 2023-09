Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Sopot, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Przedstawiciele Konfederacji na Pomorzu zorganizowali spotkanie poświęcone sytuacji krótkoterminowego najmu w Sopocie. Co się ma zmienić? Poseł Michał Urbaniak zapowiada m.in. zmianę regulacji prawnych. Podczas spotkania członkowie Konfederacji z Pomorza odnieśli się również do raportu NIK ws. polityki covidowej rządu.

Ponad 40 tysięcy osób obserwowało, a przede wszystkim słuchało koncertu Sanah, czyli Zuzanny Grabowskiej. Wyjątkowy spektakl zawierający w sobie elementy sztuki, teatru i zwłaszcza muzyki spowodował eksplozję uczuć. Wśród obecnych na stadionie Polsat Plus Arena dało się zauważyć niesamowite wzruszenie, które ze sceny doceniła artystka. Jak było na koncercie? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia prosto z areny, na której odbyła się prawdziwa uczta nad ucztami.

Opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu. Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski dużo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.