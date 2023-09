Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Sopocie. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sopot, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piłkarska reprezentacja Polski stanęła przed szansą rehabilitacji za wstydliwą i kosztowną porażkę z Mołdawią w Kiszyniowie. Biało-czerwoni wygrali z Wyspami Owczymi 2:0 na PGE Narodowym w Warszawie, ale z taką grą trudno mówić o rehabilitacji. Robert Lewandowski się przełamał i strzelił oba gole dla biało-czerwonych. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi.

Natalia Nitek-Płażyńska startuje do Senatu z Powiśla, a jej mąż Kacper Płażyński jest "jedynką" na gdańsko-sopockiej liście PiS do Sejmu. Jeśli małżeństwu uda się uzyskać mandaty nie będzie to pierwsza para w parlamencie.