Prasówka tygodniowa z 3.03.2024 w Sopocie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Pamięci Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka” poświęcona została kolejna odsłona rekreacyjnego biegu w Sopocie. W sobotę, 2 marca 2024 roku zawodnicy mieli do pokonania u podnóża Łysej Góry dystanse 2024 metrów oraz 5 km. To jedna z takich imprez sportowych, w których końcowa klasyfikacja nie jest najważniejsza, a liczy się sam udział w wydarzeniu.

Do końca marca 2024 roku ponad 3,3 miliony Polaków otrzyma dodatkowe wypłaty. Pieniądze z rządowego programu dostanie każdy, kto w 2023 roku spełnił prosty, podstawowy warunek. Dopłata roczna w ramach PPK trafi do każdego, który na swoim rachunku zgromadził ok. 180 lub 730 złotych. Znalazłeś się w tym gronie? To czekaj na pieniądze - dopłatę roczną z PPK.

Ewa Minge należy do tych kobiet, które wciąż zaskakują swoich fanów. Projektantka uwielbia metamorfozy swojego wizerunku. Najczęściej eksperymentuje ze swoimi włosami. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wyglądała w młodości. Okazuje się, że celebrytka zmagała się z nadwagą, a tapir był jej ulubioną fryzurą.