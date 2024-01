Jeździecka Cavaliada – ponad 100 zawodników z sześciu krajów w Sopocie. Przed nami kilka dni prestiżowych zawodów

Najważniejsze konkursy to piątkowy Dużej Rundy oraz niedzielny PKO Bank Polski Grand Prix Sopotu, które zaliczane są do światowego rankingu i Cavaliady Tour. Z kolei konkurs potęgi skoków zastąpiony został konkursem barier, jest on bowiem bardziej sprzyjający koniom, gdyż daje im możliwość przygotowania się do innych startów. Zamiast dużego muru mamy cztery stacjonaty, których wysokość też dochodzi do dwóch metrów – dodał dyrektor sportowy zawodów Szymon Tarant.