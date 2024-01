CAVALIADA 2024 - Ogień, siła i precyzja czyli wielkie święto jeździectwa w Sopocie

Sopot to już trzecia lokalizacja w ramach cyklu CAVALIADA Tour 2023/2024. Ergo Arena znów wypełni się po same brzegi miłośnikami koni i jeździectwa. Wielki prestiż i popularność tego wydarzenia legitymują zarówno kibice jak i zawodniccy, którzy nie mogą się już doczekać tego święta

Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI fr. Fédération Équestre Internationale) To światowa organizacja zajmująca się sportem jeździeckim, która powstała w 1921. Na początku działalności zrzeszała osiem organizacji krajowych z Belgii, Danii, Francji, Włoch, Japonii, Norwegii, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych. Obecnie FEI wiąże aż 134 federacji jeździeckich z całego świata.

Cavaliada Sopot 2024

Misją FEI jest wspieranie światowego jeździectwa, troska o promowanie sportów hippicznych oraz wyznaczanie i przede wszystkim kontrola uczciwych zasad rywalizacji sportowej. Do zadań federacji należy również sprawdzanie czy konie traktowane są w sposób

humanitarny i zgodny ze standardami. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach międzynarodowych musi legitymować się licencją wydawaną przez FEI. Międzynarodowa Federacja Jeździecka swoim patronatem obejmuje najbardziej prestiżowe wydarzenia jeździeckie na świecie: Igrzyska Olimpijskie, World Equestrian Games, Puchar Świata. Swojej autoryzacji udzieliła także polskiej Cavaliadzie co stanowi wielkie wyróżnienie w branży. FEI prowadzi także rankingi najlepszych jeźdźców i koni, które są regularnie aktualizowane. Można je sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej zakładce “Database” Cavaliada Tour - poznańskie początki.

Gospodarzami tego wydarzenia są obecnie cztery miasta: Warszawa, Poznań, Sopot i Kraków. Same początki Cavaliady są zaś związane ze sławnymi Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. To właśnie na nich już od1993 roku organizowano wewnętrzne zawody jeździeckie. Po ponad 15 latach, w 2009 roku, po raz pierwszy organizatorem został sam właściciel obiektu, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie, który do tej pory był jedynie gospodarzem. Wówczas zawody w skokach przez przeszkody zyskały rangę ogólnopolską. Zaledwie rok później, bo w 2010 roku powstała marka Cavaliada. Odbywające się wówczas

zawody miały rangę międzynarodową i wieńczone były konkursem kwalifikacyjnym do Pucharu Świata. W ten sposób zaczęła krystalizować się obowiązująca do dziś formuła zakładająca podział wydarzeń na część targową, sportową i pokazową.

Po raz trzeci Cavaliada w Sopocie

Dzięki takiemu podziałowi wydarzenie stało się bardziej przystępne również dla osób spoza grona kibiców jeździectwa. Cavaliada stała się chętnie uczęszczanym i szeroko rozpoznawalnym wydarzeniem. W 2012 roku Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz pierwszy podjął decyzję o organizacji Cavaliady w Warszawie W2019 roku do lokalizacji jeździeckich zmagań dołączył także Kraków. W 2022 roku po raz pierwszy Cavaliada odbyła się w Sopocie. Zawody 2023/2024 Sopocka odsłona zawodów będzie trzecią z kolei w tej edycji (po Warszawie i Poznaniu), a pierwszą w tym roku kalendarzowym.

Jak co roku w ramach Cavaliady zaplanowano cztery konkurencje, które zostaną rozegrane w Ergo Arenie w dniach od 1 do 4 lutego. Nowoczesna infrastruktura pozwoli przygotować dla zawodników i koni obszerną arenę (70 x 35 m), a przed startem uczestnicy, dla lepszego komfortu, będą mogli skorzystać z dwóch rozprężalni (40 x 20 i30 x 20) - piszą organizatorzy -Zawody w Warszawie i w Poznaniu pozwoliły zawodnikom i kibicom zapoznać się z poziomem tegorocznych rozgrywek i, jak mówi lider Bartłomiej Kwiatek, jest on bardzo wysoki. - CAVALIADA w Poznaniu potwierdziła to co mówiłem już wcześniej – stawka w tym cyklu zaprzęgów jest bardzo wyrównana, przez co wytypowanie zwycięzcy jest bardzo trudne.

Chciałbym podkreślić, że Rafał (Paszyński) bardzo dobrze jeździ i widać, że z przejazdu na przejazd jest w tym coraz bardziej pewny. To jest sport i trzeba pamiętać, że tutaj wszystko może się wydarzyć. Czasem wystarczą milisekundy, a czasem łut szczęścia, aby wygrać. Liczymy na wspaniałą, sopocką publiczność, która z pewnością będzie zagrzewać nas do walki imam nadzieję, że to szczęście w Sopocie będzie po naszej stronie.

Program wydarzenia został podzielony na profesjonalne zawody międzynarodowe wskokach przez przeszkody (15 kategorii konkursowych) oraz na amatorskie zawody “Cavaliada Tour CSI” (6 kategorii konkursowych). Łączna pula nagród, które można zdobyć w Ergo Arenie wynosi 93 000 euro. Z niej najwięcej otrzymają zwycięzcy Dużej Rundy i Grand Prix (obie konkurencje po28 200 euro).

Cavaliada w Sopocie

- Sopot to jeden z moich ulubionych etapów CAVALIADA Tour. Arena i atmosfera są niesamowite. Zabieram moje 3 najlepsze konie - Lorda Mexxa, Kannandillo i Del Rey. Fani CAVALIADY, a zwłaszcza Sopotu, są z innej planety. Podnoszą Cię na duchu, gdy wchodzisz na ring. To ogromny przywilej móc jeździć przy tak dużym wsparciu fanów – mówi Angelos Touloupis (GRE) drugi w rankingu CAVALIADA Tour.

Dla trójki najlepszych zawodników sezonu CAVALIADA Tour 2023/2024 organizatorzy przygotowali wyjątkową ceremonię dekoracji ze specjalną oprawą. Na najlepszych czeka nie tylko czerwony dywan i statuetki. Przede wszystkim, w klasyfikacji CAVALIADA Tour, pięciu zawodników, którzy zdobyli najwięcej punktów rankingowych, otrzymuje nagrody finansowe, które przyznane zostaną podczas Wielkiego Finału w Krakowie. - CAVALIADA w Krakowie jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem z dwóch względów.

Po pierwsze, jest to ostatni etap CAVALIADY Tour, gdzie będziemy robić wszystko, aby wygrać, a po drugie, jest to finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata, gdzie stawka jest bardzo wysoka – rywalizacja będzie się toczyć o awans do Finału Pucharu Świata w Riyadh. Arena w Krakowie jest niesamowita. - mówi Angelos Touloupis. Wydarzenia towarzyszące i Expo CAVALIADA to wbrew pozorom ie tylko zawody jeździeckie i w tym właśnie tkwi piękno tego wydarzenia. Jego nieodłączną częścią jest oczywiście również Strefa Expo (W końcu same zawody wywodzą się z poznańskich targów). W ramach tej strefy swoje produkty za prezentują największe firmy jeździeckie oraz rozmaite sklepy. To największe w Polsce Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich! - Corocznie pośród Wystawców znajdziemy firmy z różnych branż związanych z jeździectwem – od sprzętu jeździeckiego przez odzież jeździecką, pasze i suplementy po maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracach stajennych i transporcie koni - mówią organizatorzy CAVALIADA Expo to nie tylko strefa sprzedażowa.

W Poznaniu na przykład odbył się tam wyjątkowy pokaz mody jeździeckiej! Poza tym na kibiców czeka moc innych atrakcji specjalnych przygotowanych przez konne grupy artystyczne oraz konkursy zabawowe a także spotkania w ramach “meet the stars” (spotkanie z jeździeckimi influencerami i z zawodnikami). Zobacz to na żywo! Każdy może dołączyć do Wielkiego Święta Jeździectwa. Na stronie internetowej dostępne są trzy rodzaje biletów na wydarzenie.

KARNET dla uczniów – to bilet specjalny o obniżonej cenie. CAVALIADA to wbrew pozorom nie tylko zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży uczących się w szkole (z ważną legitymacją szkolną). Karnet obowiązuje przez 4 dni wydarzenia, podczas pierwszego dnia bilet wymieniany jest na winylową opaskę, z którą można dowolnie wchodzić i wychodzić przez wszystkie dni.

BILETY jednodniowe – bilet wymieniany na opaskę podczas pierwszego wejścia. Opaska upoważnia do wchodzenia i wychodzenia na teren wydarzenia w dniu obowiązywania opaski. Dzieci do 3 roku życia wstęp bezpłatny, powyżej 3 roku życia wymagany jest pełnopłatny bilet. BILET VIP – to bilet dla bardziej wymagających fanów CAVALIADY. W ramach Biletu VIP oferujemy recepcję VIP, wstęp do specjalnej Strefy VIP z kateringiem oraz wstęp na trybunę VIP. Każdy gość VIP otrzymuję opaskę na rękę, z którą można dowolnie wchodzić i wychodzić wciągu dnia. Zwycięzcy CAVALIADA Tour: 2012/2013

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2013/2014

Ales Opatrny (CZE) 2014/2015

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2015/2016

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2016/2017

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2017/2018

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2018/2019

Jarosław Skrzyczyński (POL) 2019/2020

Krzysztof Ludwiczak (POL) 2021/2022

