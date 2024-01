Co wydarzy się w Sopocie? Zaplanuj koncerty, spektakle czy wystawy w lutym i marcu 2024 r.

8. Gdański Festiwal Tańca, Spektakl „Lighthouse”, 18.02.2024, Klub Żak Na początek sezonu, 18 lutego, zaprezentujemy spektakl „Lighthouse” w reżyserii, choreografii i wykonaniu niezwykłych tancerzy: Soni Rodríguez i Enrico Paglialunga, z muzyką na żywo autorstwa Giacomo Mattogno. Spektakl porusza ważne współczesne tematy, które przełożone zostały na język ciała i tańca. „Lighthouse” to taneczna opowieść emigracji. O tym co się z nami dzieje, gdy znajdujemy się w innym kraju. W nowej niepewnej przestrzeni, w której nie ma już odniesień do naszych korzeni, tradycji i więzi międzyludzkich. Taniec Soni Rodríguez i Enrico Paglialunga wyzwala w nas poczucie nostalgii. Ich ruchy są płynne i jedynie zwisająca z sufitu rzeźba wywołuje w widzach poczucie niepokoju. Enrico Paglialunga jest również świetnym nauczycielem tańca charleston-modern dance. W sobotę, 17 lutego, w Klubie Żak, o 17. 00 poprowadzi warsztaty Charlston i Linda Hop. Warsztaty inspirowane są pracą choreograficzną wykonaną wspólnie przez Enrico Paglialungę z Julią Fidel w 3 i 4 sezonie serialu Babylon Berlin. Enrico wprowadzi uczestników w podstawowe kroki Charlestona i Lindy Hop. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim Na kolejne spotkanie z Gdańskim Festiwalu Tańca zapraszamy już w kwietniu! Pod hasłem sole-mio czekają nas dwa weekendy z pokazami solowymi. 7 kwietnia solówki, które zostały nagrodzone w ramach konkursu Solo Dance Contest w 2023 roku. Na deskach Sali Suwnicowej Klubu Żak zobaczyć będzie można: Halyna Shchupak „VOLF HEART”, Daria Koval „RESISTANCE MOVEMENT”, Fabienne Deesker „Icarian Youth” i Katarzynę Niżnik „SWIMMING BONES IN MY LIQUID FLESH”. Solo Dance Contest to wizytówka Gdańskiego Festiwalu Tańca, przyciągająca do Gdańska międzynarodowe grono tancerzy. W kwietniu przygotowaliśmy również program rezydencji pod kuratelą wybitnego polskiego choreografa Macieja Kuźmińskiego. Efekty będzie można zobaczyć w ostatni weekend kwietnia. a, warsztaty będą prowadzone w języku angielskim

mat. prasowe/ Paweł Wyszomirski