Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Sopot, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Przegląd tygodnia: Sopot, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Imprezy w ten weekend w Trójmieście (17-18.02.2024). Festiwal, spektakle, koncerty, wystawy i warsztaty

Wystawy, spektakle, koncerty. Co się będzie działo w ten weekend w Trójmieście? Klub Żak proponuje, m.in. Gdański Festiwal Tańca, w Starym Maneżu można posłuchać Cleo, w IKM jest szansa – jeśli ktoś przegapił – na „Biedne istoty”, zwłaszcza że po filmie odbędzie się rozmowa z ekspertką od intymności. A to tylko część imprez. Zajrzyj do galerii i wybierz coś dla siebie.

Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.