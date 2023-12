Prasówka z całego tygodnia 3.12.2023 w Sopocie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ma 17 lat, uczy się w klasie maturalnej Sopockiej Akademii Tenisowej i regularnie "miesza wodę" na pływalni Stogi. A że robi to wybornie, to zakwalifikował się właśnie na mistrzostwa świata seniorów, które w lutym 2024 roku odbędą się w katarskim Ad-Dauha. Mikołaj Filipiak z Klubu Sportowego Barrakuda Gdańsk jest gotowy na te wyzwania i kosmiczny poziom zawodów.

Lechia Gdańsk będzie chciała szybko się zrehabilitować za przegrane derby Trójmiasta z Arką w Gdyni. Biało-zieloni zmierzą się u siebie z Miedzią Legnica o punkty w Fortunie 1. Lidze. To kolejny wymagający przeciwnik, który - podobnie jak drużyna z Gdańska – marzy o szybkim awansie do PKO Ekstraklasy.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Biegi ultra w zimowej odsłonie w Gdańsku Oliwie to propozycja dla zaprawionych i doświadczonych zawodników. To oni staną o świcie w sobotę, 2 grudnia 2023 roku na starcie 84-kilometrowej trasy Garmin Ultra Race Gdańsk. Trzy godziny po nich wyruszą ci, którzy zdecydowali się na sprawdzian wyznaczony na trasie liczącej 53 km. A później do wspólnego biegania dołączą dzieci, młodzież oraz sportowcy, którzy wybrali krótsze trasy.

Na ulicy Smolnej w Sopocie rozpocznie się kompleksowy remont. Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że prace zostały podzielone na etapy, a pierwszy z nich ma potrwać od 4 do 6 tygodni. Sopocianie, którzy mieszkają przy ulicy Smolnej, muszą liczyć się z utrudnieniami.

30 listopada 2023 roku po dwóch latach oczekiwań, nowy dworzec Gdańsk Wrzeszcz został oddany do użytku mieszkańców i podróżnych. Pierwsi użytkownicy mogli go "przetestować" już od godziny 8 rano. Jak się prezentuje nowo otwarty budynek? Mamy zdjęcia!

Kilka dni intensywnych opadów śniegu wystarczyły, by cały kraj zmienił się w białą krainę. Nie inaczej jest w Sopocie, chociaż z tym przez lata bywało różnie. Możemy podziwiać, jak kurort cudownie prezentuje się pod śnieżną pieżyną. Wystarczy wybrać się na krótki spacer, by docenić to, co zaproponowała nam natura.