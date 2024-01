Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Sopocie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Międzynarodowe mistrzostwa Polski 2024 w zimowym pływaniu są jednocześnie drugim etapem Pucharu Świata federacji IWSA. W basenie mariny Gdynia w weekend 26-28 stycznia ponownie zaroiło się od pływaków, którzy przywykli do rywalizacji w wodzie o temperaturze trochę ponad dwóch stopni Celsjusza. To piąta edycja wyjątkowych zawodów na mapie kraju. Prezentujemy wyniki zimowych mistrzostw Polski w pływaniu.

Studniówka to niezapomniany czas dla wszystkich maturzystów. Ostatnie dni beztroski zaraz przed jednym z najważniejszych sprawdzianów w życiu, to z pewnością coś wyjątkowego. Wspaniały wieczór spędzili maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, którzy razem ze swoimi nauczycielami świetnie się bawili!

W najbliższych tygodniach w trójmiejskich klubach czy instytucjach kultury nie zabraknie ciekawych wydarzeń: przygotuj się na koncerty, spektakle i wystawy. Luty i marzec na trójmiejskich scenach - w przeciwieństwie do aury - zapowiada się naprawdę gorąco.

W dniach 25 i 26 stycznia na Obwodnicy Trójmiasta w godz. 20:00-03:00 zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ma to związek z montażem poziomej poprzeczki bramownicy.

Władze Sopotu przymierzają się do zmiany logo kurortu. Pierwsze w tej sprawie rozpoczęły się jeszcze w 2022 roku. Jak zaznaczają urzędnicy, nowa szata graficzna i estetyka mają pomóc w spójności komunikacyjnej Sopotu. Obecne logo miasta zdaniem Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim nie odpowiada już obecnym standardom. Władze kurortu inspiracji szukały w identyfikacjach graficznych skandynawskich miast.

Nie wiadomo kim są dwaj młodzi mężczyźni, którzy pomogli uratować człowieka spod kół pociągu. Zniknęli w zamieszaniu podczas akcji ratunkowej. Teraz szefostwo Szybkiej Kolei Miejskiej szuka bohaterów, by im podziękować.

Zeszły rok obfitował w ciekawe wydarzenia kulturalne w Trójmieście i 2024 zapowiada się co najmniej równie dobrze. Już sam początek roku jest intensywny, w styczniu na pewno nikt nie będzie się nudził. Minęła połowa miesiąca, a przed nami jeszcze cała masa wydarzeń kulturalnych! Sprawdzamy, co jeszcze wydarzy się w Trójmieście do końca stycznia.

Gdański sąd apelacyjny podtrzymał wyrok I instancji dla Stefana Wilmonta za zabójstwo Pawła Adamowicza. Oznacza to dożywocie dla napastnika z Targu Węglowego z 2019 roku. Wilmont będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 40 latach odbywania kary. Sąd uwzględnił też zażalenie oskarżenia posiłkowego na fragment uzasadnienia wyroku niższej instancji, modyfikując go.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Ostrzeżenie ważne jest do 23 stycznia do godz. 23.

Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu i kandydatka w przyszłych wyborach na to stanowisko, po raz kolejny rozwiązała w niedzielę zgromadzenie na Placu Przyjaciół Sopotu. Organizatorzy prezentowali tam brutalne treści dotyczące aborcji. Straż miejska zapowiada kolejny wniosek do sądu. Organizator comiesięcznych pikiet uważa że to tłumienie wolności wypowiedzi na ważny społecznie temat.

Niecodzienne i niebezpieczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w Sopocie na alei Niepodległości. Droga ta została zamknięta na jakiś czas od Kolibek w stronę Gdańska. Powodem miało być przewrócenie się HDS-u - samochodu ciężarowego z dźwigiem.