Pogoda na weekend 26-28 stycznia. Czy silny wiatr się utrzyma? Sprawdzamy!

Pogoda dla Pomorza na piątek, 26 stycznia

Synoptycy z IMGW prognozują zachmurzenie duże, na zachodzie początkowo także umiarkowane. Okresami opady deszczu, na wschodzie lokalnie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna- od 2°C lokalnie na wschodzie do 9°C na zachodzie. Wiatr słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, na Wybrzeżu także silnego, w porywach do 65 km/h, w strefie nadmorskiej do 85 km/h, a po południu i wieczorem lokalnie do 100 km/h, południowo-zachodni i południowy, skręcający na zachodni. Przewidywana średnia temperatura w Gdańsku to około 3 stopnie.

Pogoda dla Pomorza na sobotę, 27 stycznia

W sobotę pojawi się zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C do 6°C. Wiatr dość silny, od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, na Wybrzeżu silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, stopniowo słabnący do umiarkowanego, północno-zachodni. Średnia temperatura w Gdańsku to 4 stopnie.