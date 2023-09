Prasówka tygodniowa z 24.09.2023 w Sopocie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Horoskop dzienny na niedzielę 24 września 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? Dziś, 24.09.2023 r. życzę Ci wspaniałego dnia, pełnego harmonii, sukcesów i miłości!

Sukienki jesienne to nieodzowny element szafy każdej kobiety, która chce wyglądać modnie i stylowo. Dzianinowe midi nie tylko wpisują się w najnowsze trendy, ale zarazem są ciepłe i bardzo komfortowe. Przekonały się o tym między innymi Anita Sokołowska, wybierając kreację w pepitkę, czy Małgorzata Rozenek, która wystąpiła w białej, dopasowanej sukience z rozszerzanymi rękawami.

Szczecin – Pireus, Gdańsk – Stambuł, a może podwodny tunel do Helsinek? Koncepcja Trójmorza - strategicznego partnerstwa kolei i transportu morskiego w integracji obszaru gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej rozwija się w śmiałe projekty międzynarodowych szlaków tranzytu towarów na europejskiej osi Północ-Południe.

Lata 90. były wyjątkowe z wielu powodów. To dekada, która pozostawiła niezapomniane wspomnienia i miała ogromny wpływ na kulturę, muzykę, technologię i styl życia. Czy są przedmioty, które na myśl o latach 90. przywołują uśmiech i nostalgię zarazem? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. minionego wieku i przypomnieć sobie pierwsze lata po erze PRL.

"Chłopi" to prawdziwe filmowe dzieło sztuki. I to dosłownie! Zostało stworzone metodą animacji malarskiej, a więc każdy kadr filmu może zostać wycięty i oprawiony jako obraz. To po "Twoim Vincencie" drugie takie przedsięwzięcie duetu DK Welchman (Dorota Kobiela) oraz Hugh Welchmana.