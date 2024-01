Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Sopocie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Horoskop miłosny na styczeń 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Kto będzie miał czas na szukanie miłości, a kto musi zadbać o to, by w związku musiały kwitnąć uczucia? Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

Policjanci zatrzymali 59-latka, który jest podejrzany o włamanie do sopockiego kościoła, kradzież pieniędzy ze skarbonki i zniszczenie mienia. Mężczyzna jest recydywistą, który wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.