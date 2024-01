Policja zatrzymała 59-letniego recydywistę, który próbował ukraść kościelną skarbonkę

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie podkom. Lucyna Rekowska poinformowała PAP, że 27 stycznia do policjantów z Sopotu zgłosił się proboszcz jednej z parafii i powiadomił o próbie kradzieży skarbonki z przytwierdzonym do niej aniołem o wartości 1300 złotych oraz bilonem w kwocie 2 zl i 50 groszy.

Próbował ukraść skarbonę w sopockim kościele

Do zdarzenia doszło dwa dni wcześniej w kościele, a sprawca zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pracownika parafii, który go zobaczył i odzyskał skarbonkę - dodała Rekowska.

Policjanci ustalili, że sprawcą jest dobrze im znany 59-letni recydywista, który w przeszłości był wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna na początku stycznia br. był w tym kościele, gdzie włamał się do skarbonki i ukradł gotówkę w kwocie 50 złotych. Ponadto uderzając wtedy skarbonką o podłogę, zniszczył przytwierdzoną do niej figurę anioła o wartości 1350 złotych.

Sopocka policja zatrzymała domniemanego złodzieja

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 59-latka bez stałego miejsca zamieszkania, który usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. W poniedziałek podejrzany usłyszał w sopockiej komendzie zarzut usiłowania kradzieży skarbonki w warunkach powrotu do przestępstwa, do którego się przyznał. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. 59-latkowi grozi do 7,5 roku więzienia.