Budżet Obywatelski w Sopocie czekają zmiany. Władze wychodzą naprzeciw mieszkańcom

Formuła budżetu obywatelskiego się zmienia, bo zmieniają się oczekiwania mieszkańców - mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. - Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wprowadzamy kilka nowości w zasadach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim rozszerzamy grono osób, które weryfikują projekty zgłoszone przez mieszkanki i mieszkańców. Do współpracy w tym procesie zaprosimy przedstawicieli środowisk seniorów, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami i organizacji pozarządowych. Dołączą oni do dotychczas działającej Komisji Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami i powstanie zespół do spraw konsultacji.