Tyle dni wolnych od pracy jest w 2023 roku. Sprawdź! Tak możesz zaplanować swój urlop i maksymalnie wykorzystać czas dla siebie!

To są dni ustawowo wolne od pracy w 2023 roku

Jak wykorzystać dni wolne w 2023 roku?

Weekend po Bożym Ciele, majówka 2023, święto Matki Boskiej Zielnej - okazji do przedłużenia urlopu w 2023 roku nie zabraknie.

Jeśli chcesz się cieszyć ekstra wolnym czasem, to zdecydowanie warto!

Przede wszystkim sprawdź listę świąt oraz dni wolnych (te zagwarantowane są ustawowo). I do nich dopasuj swój urlop. Dzięki temu, zamiast na przykład brać tydzień wolnego, wypiszesz na wniosku urlopowym jedynie dwa lub trzy dni . Warto?

Który dzień wolny za święto w 2023 roku?

Jeśli warunki zmusiły Cię, do pracy w dzień ustawowo wolny - nie martw się, bo automatycznie dostajesz dodatkowy dzień do wykorzystania. Przypomnijmy, że lista dni wolnych od pracy w Polsce jest znana. Te zostały określone w ustawie z osiemnastego stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. I są bezwzględnie wyłączone z obowiązku świadczenia pracy, nawet gdy wypadają w zwykły, roboczy dzień.

Warto też pamiętać, że praca w święta jest też... opłacalna. To też reguluje kodeks pracy, według którego za każdą godzinę przepracowaną w święto przysługuj normalne wynagrodzenie , a do tego także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Majówka w 2023 roku: kiedy wypada i jak uwzględnić ją w planach urlopowych?

Majówka 2023 to świetny czas, by odpocząć od pracy. I przy okazji nie zużywać wielu dni wolnych ze swojej urlopowej puli. 1 i 3 maja w 2023 roku to poniedziałek i środa.