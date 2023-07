Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Sopot, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

To właśnie jej czas. Wiele osób lubi podjadać owoce prosto z krzaczka, a inni wolą zrobić z niej przetwory. Nie tylko dżemy, konfitury i kompoty z czerwonej porzeczki smakują wybornie. Również nalewka z czerwonej porzeczki jest pyszna, a do tego niezwykle zdrowa, m.in. wspomaga trawienie, reguluje ciśnienie krwi, wzmacnia odporność, a nawet dba o urodę i poprawia kondycję cery. Wypróbuj przepis na smaczną i wytrawną nalewkę z czerwonej porzeczki.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski poinformował 25 lipca o zamiarze kandydowania do Sejmu w programie telewizji TVN24. Miałoby to nastąpić w wyniku sojuszu ruchu samorządowców „Tak! Dla Polski”, któremu szefuje z Koalicją Obywatelską. Sopocki świat polityczny nie jest zaskoczony, adwersarze prezydenta zgodnie traktują decyzję, jako coś co sprawi zawód mieszkańcom. Szczegóły rozmów Karnowskiego o starcie mają być znane najpóźniej w połowie sierpnia.

Włochy słyną ze swoich pięknych i malowniczych plaż. Wybrzeże Italii mają jednak zasadniczą wadę: latem wprost pęka w szwach od turystów. Gdzie wybrać się na wakacje lub urlop we Włoszech, by uniknąć tłumów innych gości, hałasujących i pozostawiających po sobie sterty śmieci? Na szczęście nadal są w Italii miejsca, o których większość turystów nie słyszała. Wyszukaliśmy dla was 9 ukrytych plaż Włoch – to prawdziwe skarby, które musicie odkryć podczas najbliższej wycieczki na Półwysep Apeniński.