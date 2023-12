Tygodniowy przegląd prasy 17.12.2023: Sopot, 10.12-16.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sopotu

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sopotu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Akcja "Biegaj z Aniołami". VI Bieg Anioła za nami”?

Przegląd tygodnia: Sopot, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Akcja "Biegaj z Aniołami". VI Bieg Anioła za nami Nieziemskie widowisko: 800 biegaczy w anielskich strojach, plaża, mnóstwo dobrej zabawy, a co najważniejsze pomoc tym najsłabszym. VI charytatywny Biegu Anioła dla podopiecznych Hospicjum Pomorze Dzieciom odbył się w sobotę 16 grudnia. 📢 Miasteczko Noworoczne w Sopocie rusza 23 grudnia. Przygotowano wiele atrakcji Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Na ulicach Sopotu od ponad tygodnia palą się świąteczne iluminacje, jednak dla mieszkańców kurortu przygotowano coś jeszcze. W sobotę 23 grudnia na Skwerze Kuracyjnym zostanie otwarte Miasteczko Noworoczne. 📢 Korzyści dla zdrowia płynące z morsowania. Zimne kąpiele pobudzają nie tylko ciało, ale i umysł Dla jednych to kultywowana przez lata tradycja, a dla innych nowy trend wśród aktywnych osób. Rozsądne oswajanie ciała na niskie temperatury może nieść za sobą wiele zdrowotnych korzyści. Wyliczamy zalety morsowania, które jest bardzo popularne na Pomorzu przez bliskość Zatoki Gdańskiej jako naturalnej "wanny" dla tych ekstremalnych doznań.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Sopot: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. IPN zaprasza do udziału w akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” Instytut Pamięci Narodowej, kolejny raz zaprasza do udziału w akcji "Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności". Jest to inicjatywa, którą nawiązuje do pięknego gestu solidarności.

📢 Choinka za surowce wtórne. Kultowa akcja Dziennika Bałtyckiego w świątecznej odsłonie Jaki będzie w tym roku koszt choinki bożonarodzeniowej? Wkrótce to dla Was sprawdzimy. Zanim jednak ruszycie, by zdobyć najpiękniejsze, zielone drzewko, pomyślcie o naszej propozycji. Przekażcie nam makulaturę lub elektrośmieci, a w zamian otrzymacie choinkę. 📢 Skoki narciarskie ENGELBERG NA ŻYWO 16.12.2023 r. WYNIKI. Polacy nadal szukają formy. Gdzie oglądać transmisję w TV, stream online, relacja Skoki narciarskie ENGELBERG WYNIKI na żywo. Puchar Świata w Engelbergu 16-17.12.2023 r. Gdzie oglądać konkursy Pucharu Świata w Engelbergu w skokach narciarskich w telewizji i internecie? Gdzie znaleźć darmowy stream online z konkursów Pucharu Świata? Skoki live w TV i internecie. Sprawdźcie wyniki z konkursów w Engelbergu. Sobotni konkurs wygrał Niemiec Pius Paschke, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął 21 miejsce.

📢 Dwie kolizje, jedna po drugiej. W okolicach Starych Babek na S7 zderzyło się 5 aut. Służby apelują o ostrożność na drogach Wystarczy lekkie pogorszenie warunków drogowych, by w nieco trudniejszych miejscach na pomorskich drogach posypały się stłuczki. Tak było w okolicach Starych Babek na ekspresowej „siódemce” w kierunku Warszawy. Po 15:00 zderzyło się tam w sumie 5 aut. Na szczęście niegroźnie poszkodowana jest tylko jedna osoba. Służby apelują o nieszarżowanie na drodze i dostosowanie prędkości do panujących warunków. 📢 Trefl Gdańsk nie miał litości dla poturbowanej Zaksy. Siatkarska "masakra piłą łańcuchową" w Ergo Arenie ZDJĘCIA Przyjazd Zaksy Kędzierzyn-Koźle do Trójmiasta to od lat okazja do oglądania siatkówki klubowej w najlepszym możliwym wydaniu. Kibice Trefla Gdańsk ostrzyli sobie zęby na ponowną wizytę wicemistrzów Polski od dawna. Goście stawili się jednak w Ergo Arenie w okrojonym kontuzjami składzie. Trefl to wykorzystał i wygrał po raz 10 w 27 meczu z Zaksą.

