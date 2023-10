Trasy rowerowe do 4 km od Sopotu. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 października?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Sopotu? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 4 km od Sopotu. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sopotu proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Sopotu

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 4 km od Sopotu, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przymorze - Bursztynowa Góra Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 210 m

Suma podjazdów: 1 777 m

Suma zjazdów: 1 814 m Trasę dla rowerzystów z Sopotu poleca Rfx Na Jasień dostajemy się jednym z najłagodniejszych podjazdów - najpierw ulicą Potokową, a następnie drogą z płyt betonowych, która jest jej przedłużeniem. Prowadzi ona przez las wzdłuż potoku Jasień. Po kilkuset metrach skręcamy w lewo, by jadąc po asfalcie minąć stację PKM Gdańsk Jasień. Przejeżdżając w sumie cztery ronda docieramy do Kartuskiej, a następnie skręcamy w prawo w Źródlaną. Po prawej stronie widzimy Jezioro Jasień, skręcamy w lewo i jadąc chwilę wzdłuż wjeżdżamy na wiadukt nad trasą S6. Tuż za restauracją Wróblówka wjeżdżamy do lasu. Tu ma swój początek trasa rowerowa "Wolność jest w naturze". Nie jest ona zbyt trudna, na rowerze trekkingowym też da się przejechać. Oznakowanie jest dość dobre, chociaż w niektórych miejscach znaków brakuje, np gdy zaraz po skręcie w lewo trzeba skręcić w prawo jest tylko znak mówiący o pierwszej zmianie kierunku. Najkorzystniej jest jechać wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Otomińskiego, a następnie w miejscu opisanym jako "rozwidlenie trasy" skręcić w prawo, by dojechać do rezerwatu "Bursztynowa Góra". Niestety pojechaliśmy tam w lewo i dalszą część trasy pokonaliśmy nieco inaczej niż chcieliśmy, Oprócz tajemniczej Bursztynowej Góry, która była miejscem wydobycia bursztynu można zobaczyć Czarny Staw, oraz tereny bagienne. By nie jechać tą samą trasą objechaliśmy jezioro od wschodu. Po krótkim odpoczynku na najpopularniejszej tu plaży skierowaliśmy się dość dziurawą leśną drogą na północ. Jadąc ulicą Otomińską przecięliśmy Kartuską, kontynuując jazdę Kalinową i przejeżdżając przy ogródkach działkowych docieramy do torów kolejowych oraz zbiornika retencyjnego Kiełpinek. Jest to miejsce warte zobaczenia. Po jego objechaniu skierowaliśmy się najpierw piaskową, a następnie asfaltową Sąsiedzką do Kościoła pw. św. Walentego. Jadąc dalej Jesienną dojechaliśmy do Budowlanych. Teraz już tylko skręt w lewo w Słowackiego i dalej po super DDR do Radarowej. Kontynuując jazdę tą ulicą dojechaliśmy do Owczarni. Dalej już tylko z górki, po drodze mijaliśmy Rezerwat Źródliska w Dolinie Ewy. Kościerską dotarliśmy do Spacerowej a następnie Opata Jacka Rybińskiego.

🚲 Trasa rowerowa: Doliny oliwskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 254 m Rowerzystom z Sopotu trasę poleca Tourbike Z Sopotu wzdluz sciezki nadmorskiej do Jelitkowa, pozniej w strone Zoo w Oliwie, ul. Koscierska do konca i dalej juz : Dolina Ewy, Dolina Swiezej Wody,Dolina Zajaczowskiego Potoku, Dolina Radosci, Dolina Schwabego i Dolina Oliwskiego Potoku. Wszedzie pieknie, wszedzie kwiaty, ptaki i czasami szum malych potokow. Sporo lekkich podjazdow, chwilami odcinki piaszczyste, wiekszosc utwardzonymi duktami i asfaltowymi odcinkami drog. Mozna sie zmeczyc, ale to wszystko z dala od uczeszczanych szlakow. Po drodze podziwiac mozna m.in.: budynek Mlyna Prochowego ktorego poczatki siegaja XVI w., Diabelski Kamien - najwiekszy glaz w TPK, Kuznie Wodna, Młyn Oliwski, Hotel Oliwski.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Rowerzystom z Sopotu trasę poleca Marek.klimowicz Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z Sopotu do Kartuz Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 475 m

Suma zjazdów: 1 284 m Rowerzystom z Sopotu trasę poleca Babaryba

Niedzielna wyprawa razem z dwójką asów z Elbląga :) Wcześnie rano wyjechaliśmy do Sopotu skąd chcieliśmy dojechać do Kartuz szlakiem ponoć nieprzejezdnym dla rowerzystów. W dolinie Raduni rzeczywiście było bardzo ciężko. Wszędzie zwalone drzewa i stromizna ale z rowerami na plecach, wylewając hektolitry potu daliśmy radę. Trasa na pewno nie dla początkujących rowerzystów. Ale polecam bo widoki naprawdę piękne. Dane z licznika:

odległość: 75,77km

średnia z jazdy: 12,51km/h

czas samej jazdy: 6:03:26

🚲 Trasa rowerowa: Sopot-Nowy Port Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,51 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 28 870 m

Suma podjazdów: 127 687 m

Suma zjazdów: 150 722 m CptJacki poleca trasę rowerzystom z Sopotu

Trasa epicko łatwa, idealna na niedzielną przejażdżkę z pociechami. Jazda jest przyjemna, gdyż jedziemy cały czas po drodze rowerowej w bardzo dobrym stanie. Otoczenie parków, morza i lasów daje nam spokojny klimat wycieczki, jak i bliski kontakt z naturą. Dodatkową atrakcją są pozostałości baterii nadbrzeżnej w Parku Brzeźnieńskim im. JJ Haffnera. Po znacznej poprawie bezpieczeństwa w w/w parku nie czuję strachu, nawet gdy jeżdżę tam sam wieczorami.

