Trasy nordic walking do 4 km od Sopotu. Pomysły na sportowy dzień w weekend 14 - 15 października

Nordic walking w okolicy Sopotu

Następnie schodzimy do Doliny Ewy i źródlisk Prochowego Potoku, gdzie ponownie czeka nas kolejne podejście; tym razem długie i mozolne. Po osiągnięciu szczytu ścieżka doprowadza nas do jednego z najgłębszych wąwozów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie różnica wysokości między dnem a krawędziami ścian mierzy ponad 10 metrów! Żeby zobaczyć ogrom tego miejsca schodzimy na sam dół, po czym wdrapiemy się na górę pokazując jak bardzo pofałdowany jest teren pomorskich lasów.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki:

z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.