Taksówki w Sopocie. Najtańsze usługi. Jaką firmę taksówkarską inni polecają? Wasze opinie

Czym są taryfy w taxi w Sopocie?

Niemal w każdej korporacji taksówkarskiej istnieją różne taryfy. Wśród nich mogą być: taryfy dzienne, wieczorne, popołudniowe

taryfy związane z przekraczaniem kolejnych granic administracyjnych

taryfy związane z liczbą pasażerów

Taxi w Sopocie

Jak zaoszczędzić na taxi w Sopocie?

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Sopocie. Postaw na współpracę z jedną firmą, jeśli organizujesz większą imprezę, np. wesele. Prawdopodobnie będą skłonni zaproponować zniżkę przy większej liczbie kursów.

Kiedy można zamówić taxi?

Wracanie późnym wieczorem do domu w pojedynkę może być trochę stresujące. Często taksówkarze mogą poczekać 1-2 minuty, aż dojdziemy do budynku i np. zapalimy światło w mieszkaniu. Wystarczy o to poprosić.

Jakie informacje będą ważne dla dyspozytora taxi?

Przeciętny samochód osobowy mieści maksymalnie kierowcę i 4 pasażerów. Niektóre firmy ze względów bezpieczeństwa dopuszczają maksymalnie 3 pasażerów. Powiadom dyspozytora, jeśli będzie was więcej niż troje.

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.

