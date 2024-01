Ścieżki nordic walking do 4 km od Sopotu. Urokliwe trasy na weekend 20 - 21 stycznia

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Sopotu? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać z Sopotu na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 4 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking w pobliżu Sopotu

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 4 km od Sopotu. Zobacz, czy ścieżka polecana przez innych odpowiada również Tobie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Sopotu. W sobotę 20 stycznia według prognozy pogody ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 43%. W niedzielę 21 stycznia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wejherowski przez Trójmiejski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,96 km

Czas trwania marszu: 31 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 196 m

Suma podejść: 2 027 m

Suma zejść: 1 984 m Trasę nordic walking mieszkańcom Sopotu poleca GR3miasto

Oznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Wejherowski liczy ok.55 km. To trasa zarówno na wędrówkę jak i na rower. Poruszając się szlakiem na dwóch kółkach warto wiedzieć, że wyprawa szlakiem jest dość wymagająca. Szlak podzielić można na dwa etapy: odcinek z Sopotu do Bieszkowic jest znacznie bardziej wymagający niż ten z Bieszkowic do Wejherowa. Przeważają na nim liczne, strome wzniesienia, gdzie pokonując trasę na rowerze trzeba liczyć się z faktem, że nie wszędzie uda nam się podjechać, miejscami rower trzeba będzie nieść na plecach. Pierwszy etap szlaku wiedzie w strefie krawędziowej wysoczyzny obfitującej w liczne wzgórza. Trasa pnie się raz w górę, raz opada stromo w dół. Ze szczytów wzniesień rozpościerają się malownicze widoki, co z pewnością jest rekompensatą w poniesiony trud marszruty tego odcinka. Prócz pięknych wzgórz pokonamy także liczne doliny i wąwozy zachwycając się szemrzącymi tam potokami: Swelinią oraz Kaczą, a także Zagórską Strugą. Po pokonaniu górzystych obszarów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odetchniemy nieco na otwartych przestrzeniach Polany Lesockiej.

Drugi etap szlaku wiedzie po terenie zdecydowanie mniej pagórkowatym. Przed nami więc sielanka wśród przepięknych lasów, jezior i tzw. Bieszkowickich Moczarów. Na odcinku tym towarzyszą nam malownicze akweny, a od Jeziora Wyspowo malownicza dolina i meandrujący nią Potok Cedronu. Szlak kończy się w Wejherowie przed dworcem kolejowym

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Sopocie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdańskie, dawne skocznie narciarskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,37 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podejść: 1 455 m

Suma zejść: 1 454 m Trasę do marszu z Sopotu poleca GR3miasto Niewątpliwie zima to świetny okres na narty, szkoda tylko że nie ma śniegu. Jednakże to także idealny moment, by cofnąć się w dziejach historii odkrywając pamiątkowe miejsca po dawnych skoczniach narciarskich istniejących niegdyś w gdańskich lasach.

Tym razem trasa naszej wędrówki przemierzała liczne wzgórza w celu odszukania pozostałości po tego typu obiektach znajdujących się w Dolinie Radości oraz Dolinie Samborowo. Oprócz tego zobaczylismy także pomnik niemieckiego skoczka - Ernesta Becker-Lee, który nie przeżył upadku na oliwskiej skoczni. Polecam przeczytać artykuł: Nasza trasa: Wędrówkę rozpoczynamy w Starej Oliwie, skąd w towarzystwie pieszego Szlaku Skarszewskiego udajemy się do Doliny Radości. Miejsca tego nie trzeba specjalnie reklamować. Od przeszło 200 lat było i nadal jest tradycyjną okolicą spacerów dla mieszkańców całego Trójmiasta. Wielu przebywających tu przyrodników określało dolinę jako trzeci cud świata. Nic dziwnego, pod kątem krajoznawczym, to faktycznie piękne miejsce. Niejednokrotnie mieliśmy okazję o tym się przekonać zarówno podczas naszych wędrówek pieszych, jak i wycieczek rowerowych.

Kontynuując naszą wędrówkę przez Dolinę Radości, udajemy się nad stawy nieopodal Dworu Oliwskiego, gdzie obierzemy oznakowany kolorem czarnym pieszy Szlak Wzgórz Szymbarskich. Jego trasa wiedzie początkowo skrajem lasu, tzw. Młyńską Drogą, po czym zagłębia się wśród dość stromych wzniesień. Na jednym z nich znajduje się pomnik niemieckiego skoczka narciarskiego - Ernesta Becker-Lee, który w 1940 roku zginął na skutek upadku podczas odbywających się zawodów na skoczni narciarskiej w Dolinie Radości. Granitowa płyta nagrobna znajduje się dokładnie na szczycie, wznoszącego się na ponad 110 m n.p.m. wzgórzu, które znajduje się naprzeciwko góry, na której niegdyś istniała jedna z najwyższych skoczni narciarskich w Gdańsku Oliwie. Nie bez powodu wybrano właśnie to miejsce, albowiem wzgórza otaczające dolinę należą do wybitnie stromych, a ich szczyty sięgają nawet 120 m n.p.m.

Po zejściu ze wzgórza czeka nas kolejne strome podejście, tym razem pod wcześniej wspomnianą skocznię narciarską. Zanim jednak ruszymy na wierzchołek, u stóp wzniesienia spróbujemy odnaleźć pamiątkowy kamień, na którym wyryto m.in. datę powstania obiektu.

Zbudowana w 1932 roku skocznia narciarska składała się z drewnianej wieży służącej za rozbieg i wyrównanego wzgórza, czyli tzw. buli. Punkt konstrukcyjny, zwany także jako punkt K, według którego ustala się noty za odległość skoku wynosił tu 35 metrów. Natomiast jako odjazd wykorzystano stok wznoszący się po drugiej stronie dolinki.

W jednym z albumów ilustrujących ciekawostki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Krzysztof Kamiński wspomina, że swego czasu na skoczni odbywało się wiele różnej rangi zawodów. Dość znanym skoczkiem był wtedy Janusz Kirkor, którego skoki mierzyły między 25 a 30 metrów. Rekordzistą skoczni był jednak zakopiańczyk o nazwisku Kołtuń z rezultatem 39 metrów.

Po odnalezieniu fundamentów dawnej oliwskiej skoczni narciarskiej udajemy się w kierunku Doliny Samborowo, gdzie niegdyś znajdował się drugi obiekt tego typu. Żeby do niej dotrzeć wykorzystamy szlaki turystyczne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, m.in. oznakowany kolorem niebieskim pieszy Szlak Kartuski. Po dotarciu na miejsce zobaczymy także jeden z najstarszych pomników przyrody zwany Grubym Dębem. Jego imponujące rozmiary widać nie tylko stojąc tuż przy nim, ale także z przeciwległej strony doliny. "Grubas" będzie dla nas także drogowskazem, gdyż wspinając się pod leżące po przeciwległej stronie wzniesienie wyjdziemy na sam szczyt skoczni narciarskiej.

Skocznia narciarska w Dolinie Samborowo nie była tak znana jak ta w Dolinie Radości, pomimo, że osiągano na niej równie długie loty. Z kronik narciarskich wiemy jedynie, że Kazimierz Polus ustanowił na niej rekord obiektu przekraczając linię 34 metrów. Do dziś po skoczni pozostały zarysy rozbiegu i tzw. buli. W ostatnich latach miejsce to upodobali sobie trójmiejscy amatorzy rowerowego freeridu, którzy biją tu rekordy prędkości, osiągając ponoć 90 km/h

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Saren - Sopot - Pieszy Niebieski ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,49 km

Czas trwania marszu: 50 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podejść: 286 m

Suma zejść: 309 m Trasę do marszu z Sopotu poleca JJ_Active

W terenie szlak „Saren”oznaczony kolorem niebieskim na żółtym tle. Przebieg szlaku: Osiedle Mickiewicza (ul. A. Mickiewicza przystanek autobusu 144) – Mala Gwiazda – Dolina Świemirowska – Dąb Esperantystów – ul.M. Reja – pętla trolejbusowa Aleja Niepodległości.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.