Ścieżki nordic walking do 4 km od Sopotu. Urokliwe ścieżki na weekend 6 - 7 stycznia

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking niedaleko Sopotu? Z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść propozycji na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać z Sopotu na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy trasy w odległości do 4 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w pobliżu Sopotu

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 4 km od Sopotu. Sprawdź, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie. Zanim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Sopotu. W sobotę 6 stycznia według prognozy pogody ma być -3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 7 stycznia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być -5°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 22%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka do źródeł Potoku Oliwskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,99 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podejść: 691 m

Suma zejść: 772 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Sopotu

Potok Oliwski jest jednym z głównych cieków odwadniających obszar Lasów Oliwskich. Spływa ze strefy krawędziowej wysoczyzny kaszubskiej znajdującej się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Podczas ostatniej wędrówki mieliśmy okazję zobaczyć część jego górnego koryta wraz z ciekawym przepustem pod obwodnicą. Przepust jest na tyle szeroki i wysoki, że można go przejść.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Sopocie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wejherowski przez Trójmiejski Park Krajobrazowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,96 km

Czas trwania marszu: 31 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 196 m

Suma podejść: 2 027 m

Suma zejść: 1 984 m Trasę do marszu z Sopotu poleca GR3miasto Oznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Wejherowski liczy ok.55 km. To trasa zarówno na wędrówkę jak i na rower. Poruszając się szlakiem na dwóch kółkach warto wiedzieć, że wyprawa szlakiem jest dość wymagająca.

Szlak podzielić można na dwa etapy: odcinek z Sopotu do Bieszkowic jest znacznie bardziej wymagający niż ten z Bieszkowic do Wejherowa. Przeważają na nim liczne, strome wzniesienia, gdzie pokonując trasę na rowerze trzeba liczyć się z faktem, że nie wszędzie uda nam się podjechać, miejscami rower trzeba będzie nieść na plecach. Pierwszy etap szlaku wiedzie w strefie krawędziowej wysoczyzny obfitującej w liczne wzgórza. Trasa pnie się raz w górę, raz opada stromo w dół. Ze szczytów wzniesień rozpościerają się malownicze widoki, co z pewnością jest rekompensatą w poniesiony trud marszruty tego odcinka. Prócz pięknych wzgórz pokonamy także liczne doliny i wąwozy zachwycając się szemrzącymi tam potokami: Swelinią oraz Kaczą, a także Zagórską Strugą. Po pokonaniu górzystych obszarów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odetchniemy nieco na otwartych przestrzeniach Polany Lesockiej.

Drugi etap szlaku wiedzie po terenie zdecydowanie mniej pagórkowatym. Przed nami więc sielanka wśród przepięknych lasów, jezior i tzw. Bieszkowickich Moczarów. Na odcinku tym towarzyszą nam malownicze akweny, a od Jeziora Wyspowo malownicza dolina i meandrujący nią Potok Cedronu. Szlak kończy się w Wejherowie przed dworcem kolejowym

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Mew - im. Jana Boguckiego - Sopot - Pieszy Zielony ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,39 km

Czas trwania marszu: 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 225 m

Suma zejść: 261 m Trasę nordic walking mieszkańcom Sopotu poleca JJ_Active W terenie wyznakowany kolorem zielonym (tło żółte) – bierze początek na granicy Sopotu i Gdyni; na przystanku ZKM ul. Bernadowska dalej podążamy wzdłuż wąwózu potoku Swelinia – Park Północny – ul. Powstańców Warszawy ul. JJ. Haffnera grodzisko – ul. Wosia Budzysza – ul. Powstańców Warszawy – Plac Zdrojowy – ul. Parkowa – ul. J. Poniatowskiego – Al. Wojska Polskiego – ul. Zdrój Świętego Wojciecha – Zdrój Świętego Wojciecha i liczy ok. 6 km.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

