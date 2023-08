Ścieżki nordic walking do 4 km od Sopotu. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 2 - 3 września

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w okolicy Sopotu? Z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać z Sopotu na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 4 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Sopotu

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 4 km od Sopotu. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Sopocie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Wiewiórek - Sopot - Pieszy Biały ver. 2017 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,21 km

Czas trwania marszu: 51 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podejść: 519 m

Suma zejść: 458 m Trasę do marszu z Sopotu poleca JJ_Active W terenie Sopocki Szlak Spacerowy „Wiewiórek”oznaczony jest kolorem białym na żółtym tle. Przebieg szlaku: Sanatorium „Leśnik” – Wielka Gwiazda – Droga Wielkokacka – Mała Gwiazda – Dolina Siedlisko – zboczem Glinnej Góry – Rezerwat Przyrody Zajęcze Wzgórze – Stadion Lekkoatletyczny (ul. Wybickiego).

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Od Mola do Mola 16.05.2016 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,14 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 542 m Trasę nordic walking mieszkańcom Sopotu poleca Arturroo1983

Dystans biegu 9 km.Trasę biegła wzdłuż plaży od mola w Sopocie do Mola w Gdyni Orłowo. W drogę powrotną wybrałem sie Promenadą Królowej Marysieńki, przez Park Kolibki, Park Północny i dalej plażą dobiegłem do Mola w Sopocie. Pogoda nie zachecała do biegania była raczej jesienna, siąpił deszcz i bylo bardzo chłodno, ale nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności pobiegania o 7:00.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Drzewa pomnikowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podejść: 1 143 m

Suma zejść: 1 132 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Sopotu

W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym skrywa się wiele ciekawych pomników przyrody. Wśród nich mamy tzw. okazy ożywione i nieożywione. Do pierwszej grupy zaliczamy m.in. drzewa, zaś do drugiej chociażby głazy. Wiele z nich jest skatalogowanych i posiada własny numer na podstawie, którego możemy poznać jego wymiary, wiek, pochodzenie, a nawet ciekawą legendę. Sporo jest jednak też okazów niezarejestrowanych, które warto poznać przemierzając leśne ścieżki. Tym razem tematem naszej wędrówki były ciekawe okazy drzew, które skrywają się w leśnej gęstwinie lasów Trójmiasta. Zobaczyliśmy nie tylko potężne dęby i buki, ale także olbrzymie sosny, modrzewie, daglezje i żywotniki.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

