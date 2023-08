Przegląd prasy z tygodnia 20.08.2023. Co działo się w Sopocie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ogłoszenie daty wyborów parlamentarnych przyspieszyło kampanię. W Trójmieście najaktywniejszy jest prezydent Sopotu. Tu otwiera most w Tczewie, tam wizytuje Pruszcz Gdański, a jak wpadnie czasem do kurortu, to po gospodarsku zrobi sobie zdjęcie z zaproszonym gościem z okolicznej gminy albo wpadnie z ulotkami na warzywny ryneczek.

Zapiekanka ziemniaczana z cukinią to pomysł na pyszny i łatwy do przygotowania obiad. Proponuję dodać do niej m.in. podsmażone kawałki kurczaka oraz kremowy i wyrazisty sos. Taki sycący obiad sprawdzi się na każdą okazję. Smakuje rewelacyjnie! Sprawdź, jakie to proste i dobre. Wypróbuj przepis na obiad z piekarnika dla całej rodziny.

