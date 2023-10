Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Sopocie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu suflowana mieszkańcom jako następczyni Jacka Karnowskiego, prezentuje jednoznacznie progresywne poglądy. Idą one znacznie dalej na lewo od tego, co przez lata proponował mieszkańcom opuszczający właśnie swoje stanowisko włodarz.

Dwa projekty ogólnomiejskie i kolejnych dziesięć lokalnych wybrali do realizacji mieszkańcy Sopotu z puli przeznaczonej na przyszłoroczny Budżet Obywatelski w kurorcie. Na wskazane przez nich inicjatywy i inwestycje przeznaczona ma zostać kwota ponad 2,5 miliona złotych.

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!