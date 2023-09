Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.09.2023

Ile wynosi aktualna temperatura wody w Bałtyku? Jakie są prognozy temperatury na weekend 9-10 września 2023? Sprawdziliśmy! Przekonajcie się, gdzie woda w morzu jest najcieplejsza i które kąpieliska nad Bałtykiem nadal są otwarte. To najlepsze miejsca na weekend nad morzem w końcówce sezonu.

"Festiwal ZBLIŻENIA to celebracja kultury, sztuki, współpracy, wsparcia i fenomenalnej artystycznej przygody". To już 11. edycja tego wyjątkowego festiwalu. Do 10 września potrwają spektakle, koncerty, warsztaty i wykłady. Wszystko całkowicie za darmo! Warto skorzystać.