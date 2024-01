Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.01.2024

Zimowa stolica Polski – Zakopane – nie może narzekać na brak gości zimą. Narciarze z całego kraju, a nawet spoza jego granic, ochoczo rezerwują noclegi w mieście pod Tatrami, by całe dnie szaleć na nartach lub snowboardzie. Ile trzeba zapłacić za jazdę po zakopiańskich stokach? Gdzie jest najtaniej? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.

Nie rozpoczął się proces Wojciecha Kałuszyńskiego, pozwanego przez miasto Sopot. Organizator zgromadzeń na rzecz ochrony życia poczętego przez eksponowanie podczas nich drastycznych fotografii płodów po aborcji miałby się dopuszczać „wywołania zgorszenia w miejscu publicznym”. Jego przedstawiciel zawnioskował o wyłączenie sędzi powołanej do rozpatrzenia sprawy. Ta w mediach społecznościowych jasno opowiada się po stronie zwolenników aborcji.

Tablet Lenovo Tab P11 Gen 2 to urządzenie, które p...

Tablet OUKITEL RT1 to wytrzymałe urządzenie z bate...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Około godziny 14:00 w poniedziałek przy al. Niepodległości w Sopocie doszło do zapalenia się pomieszczenia w warsztacie kamieniarskim. Na miejscu przyjechało 6 zastępów Straży Pożarnej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo na ulice Gdyni i Sopotu ponownie wyjedzie trolejbusowa linia 21. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek spotkał się z komisarz Sopotu Magdaleną Czarzyńską-Jachim i zapowiedział, że wspólnie pracują nad ponownym uruchomieniem linii, łączącej te dwa miasta.

Przepis na surówkę z białej kapusty, który dziś proponuję, pochodzi z Węgier. W Polsce można ją czasem kupić w sklepach pod nazwą sałatka mieszana. Domowa wersja jest bardzo prosta do przygotowania i smakuje o niebo lepiej niż kupna. Warto przygotować jej więcej, włożyć do słoika i jeść przez cały tydzień.

Trefl Sopot coraz lepiej spisuje się w rozgrywkach Orlenu Basketu Ligi. Cegiełkę do sportowych sukcesów dokładają tancerki z grupy Cheerleaders Flex Sopot. Roześmiane gimnastyczki czarują synchronicznymi układami podczas przerw meczowych. Swój przygotowany wcześniej program pokazały ostatnio w hicie kolejki z Anwilem Włocławek.

Pełniąca obowiązki prezydenta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosowali list do Ministra Sportu i Turystyki z prośbą o zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym. Samorządowcy chcą brać udział w pracach konsultacyjnych. Ich zdaniem obecne przepisy nie spełniają oczekiwań.

Choć w niedzielę 7 stycznia termometry wskazywały w Trójmieście temperaturę nawet minus siedem stopni Celsjusza, nie zniechęciło to mieszkańców i turystów do spacerów w centrum Sopotu. Z kolei mniej liczni amatorzy spędzania czasu na świeżym powietrzu, którzy wybrali się do parku Reagana w Gdańsku, zastali w nim zimowe, bajkowe widoki.