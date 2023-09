Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.09.2023

Telewizor to element wyposażenia prawie każdego polskiego mieszkania. Nawet jeśli zarzekamy się, że nie oglądamy telewizji, to i tak część z nas chce mieć odbiornik w myśl zasady: a niech sobie „wisi” na ścianie. Dawniej telewizory nie dość, że „nie wisiały”, to jeszcze pokazywały świat w biało-czarnych barwach. Aż do czasu wyprodukowania Jowisza – pierwszego kolorowego odbiornika. Jak informuje PAP dziś obchodzimy okrągłą, bo 50. rocznicę wyprodukowania Pierwszego Aparatu Wielobarwnego w skrócie PAW. Czy wam też zakręciła się łezka w oku z tej okazji?