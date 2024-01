Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.01.2024

Gęsta mgła dziś, we wtorek 2 stycznia, utrudnia kierowcom poruszanie się na drogach w województwie pomorskim. Ciężkie warunki panują między innymi na trójmiejskiej obwodnicy.

Miłośnicy biegania mogą już rezerwować trzy sobotnie popołudnia w Sopocie. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz North Event zapraszają bowiem na wyzwanie biegowe na plaży w kurorcie. Wraz z upływem czasu będzie się zwiększał dystans i tak: 20 stycznia 2024 roku do pokonania będą 4 km, 17 lutego 2024 - 6 km, a 16 marca 2024 - 8 km.

Nowy rok to idealny moment, aby w pełni skupić się na zdrowiu i zadbać o swoje samopoczucie. Niestety, po pewnym czasie zaczyna brakować nam odpowiedniej motywacji. Coraz częściej jednak pomocną dłoń wyciąga do nas technologia. Przedstawiamy 7 postanowień noworocznych, a do każdego z nich dołączamy aplikacje, produkty technologiczne lub gadżety, które mogą znacząco pomóc w ich realizacji.