Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.10.2023

Matecznik specjalnej jednostki wojskowej w Gdyni Babich Dołach to tradycyjne zakończenie cyklu Formoza Challenge. W niedzielę, 1 października 2023 roku, w sąsiedztwie ruin historycznej Torpedowni, miłośnicy biegów przeszkodowych po raz kolejny musieli wykazać się kondycją. Każdemu przyświecało hasło komandosów "Nigdy nie zostawiamy swoich". W Gdyni swoją kondycję sprawdziło prawie 900 zawodników.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Sopocie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Coraz więcej Polaków jako środek transportu wybiera pociąg, co przekłada się na rekordowe wyniki przewozowe PKP Intercity w bieżącym roku. Do września składami spółki podróżowało ponad 50 mln osób. Narodowy przewoźnik nie zwalnia jednak tempa i po zakończeniu okresu letniego wprowadza do sprzedaży milion biletów w promocyjnych cenach, które zaczynają się już od 19 zł

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sopotu, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy Sopotu wybrali projekty zaproponowane do Budżetu Obywatelskiego. 2,5 miliona złotych na dwanaście różnych inicjatyw”?