Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 19.01.2024

Ferie zimowe za pasem, a jak lepiej nastroić się na ten błogi zimowy stan, jak tylko spotykając się razem i grając w planszówki. Sprawa jest prosta. Wybieracie dogodny dla siebie termin, pakujecie się wraz z dziećmi do samochodu, autobusu, albo wybieracie się na dłuższy spacer i gramy w gry! Rozpoczęcie ferii zimowych z "Dziennikiem Bałtyckim". Zapraszamy do CH Port Rumia i CH Auchan Szczęśliwa Gdańsk!

Falomaty, które mają służyć do zakupu biletu w komunikacji miejskiej, są już odfoliowane, a ich ekrany są włączone. Jak informuje spółka Innobaltica, wynika to z przygotowania falomatów i czytników zamontowanych w pojazdach komunikacji miejskiej do testowej eksploatacji, jednak pojawił się jeden problem. Aktualnie nie można w nich kupować biletów, lecz urządzenie może pobrać opłatę z waszego konta bankowego. Innobaltica ostrzega - nie zbliżaj karty płatniczej do falomatu.