Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.01.2024

Wszyscy lokatorzy z Sopotu, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych wybudowanych po 2010 roku, muszą liczyć się ze wzrostem czynszów. Podwyżka jest związana z decyzją wojewody z poprzedniego roku o wyższej stawce odtworzeniowej. To właśnie na jej podstawie obliczany jest bieżący czynsz mieszkań. Miasto chce przyjąć uchwałę, która złagodzi podwyżkę opłat.

To był prawdziwy dramat na drogach. Gęste opady śniegu sparaliżowały w poniedziałek 15 stycznia po południu ruch na trójmiejskich ulicach i funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Według wielu mieszkańców służby drogowe kolejny już raz nie zdołały odpowiednio poradzić sobie z atakiem zimy.

Prasówka 17.01 Sopot: pozostałe wydarzenia

Czasem zima zaskakuje kierowców, ale najczęściej miłośników przyrody. Śnieg, lód i mróz potrafią wyczarować bajkowe krajobrazy. Jednym z takich niesamowitych zimowych zjawisk jest śryż, który przy odpowiednich warunkach pojawia się na rzekach. Sprawdzamy, co to właściwie jest, jak powstaje i kiedy można to zaobserwować.