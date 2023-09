Przegląd prasy z Sopotu. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.09.2023

Do końca września potrwa armagedon drogowy na granicy Sopotu i Gdańska. Remont kilkuset metrów wylotowej jezdni Al. Niepodległości skutecznie dezorganizuje ruch między miastami. Kierowcy nie mogą zrozumieć, czemu całości prac nie wykonano rok temu, gdy 2 miesiące remontowane było wcześniejsze 500 m.

Opera Leśna będzie dostępna cały rok! Wszystko za sprawą projektu centrum edukacyjno-wystawienniczego i nowoczesnej wystawy multimedialnej. Scenariusz wystawy jest już gotowy. Bałtycka Agencja Artystyczna BART i Muzeum Sopotu zachęcają do przekazywania pamiątek z niegdysiejszych wydarzeń w Operze, które uzupełnią ekspozycję.

Ogromną niespodziankę na Mistrzostwach Polski w żeglarstwie w Pucku sprawiła Aleksandra Wasiewicz (Sopocki Klub Żeglarski) w klasie iQFoil, która pokonała dwie utytułowane koleżanki: srebrną Maję Dziarnowską (Sopocki Klub Żeglarski) i brązową Zofię Klepacką (Sailing Legia Warszawa). Trójmiejskie podium też dla panów został mistrzem Polski został Michał Polak (Gdański Klub Żeglarski).

Polska była zdecydowanym faworytem meczu z Wyspami Owczymi i chociaż się męczyła to zdobyła trzy punkty. W Tiranie trzeba było spodziewać się znacznie trudniejszego meczu. Albania to wymagający, niewygodny przeciwnik, ale biało-czerwoni zaprezentowali się kompromitująco. Czy to koniec pracy Fernando Santosa z reprezentacją Polski? Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Albanią.