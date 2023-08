Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Sopocie?

29 lipca między godziną 14:00 a 15:00 ojciec wraz z synem weszli do wody, aby popływać na desce SUP. Niestety najprawdopodobniej nie wrócili. Do późnych godzin nocnych trwały ich poszukiwania. Te zostaną wznowione jeszcze dzisiaj.

Trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat ciężko pobili 33-letniego turystę na jednych z ulic w Sopocie. Pokrzywdzony z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Sprawców udało się szybko zatrzymać. Grozi im teraz do 3 lat więzienia.

Zacięte i trzymające w napięciu do samego końca było czwartkowe (20 lipca 2023 roku) spotkanie siatkarzy reprezentacji Polski i Brazylii. Ale nikt z kibiców szczelnie wypełniających gdańsko-sopocką halę Ergo Arena nie spodziewał się innego meczu, którego stawką był awans do półfinału Ligi Narodów 2023. Biało-czerwoni wygrali 3:0 i w sobotę, 22 lipca zagrają z Japonią.

Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że woonerf, który powstaje na ulicy Kolejowej w Sopocie, zostanie oddany do użytku w terminie. W czasie robót wystąpiły utrudnienia na ulicy Sikorskiego, ale nie przełoży się to na termin realizacji. Co jeszcze czeka sopocian na drogach?

13 lat temu, 17 lipca 2010 roku, było już jasne, że Iwona Wieczorek nie wróciła po nocnym clubbingu w Sopocie do domu w Gdańsku. Niewyjaśnioną sprawą zaginięcia 19-latki żył cały kraj, dotąd budzi ona wielkie emocje. Szczególnie po wznowieniu śledztwa przez zespół śledczych z drugiego końca Polski.

W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie.