Przegląd prasy Sopot 9.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Sopocie

Lechia Gdańsk ma nowego piłkarza, a został nim awizowany już wcześniej Loup-Diwan Gueho z Francji. Wciąż trwają rozmowy z Szachtarem Donieck, aby jak najszybciej do gdańskiego zespołu dołączył Bohdan Wiunnyk. Tymczasem Komisja Dyscyplinarna PZPN oddaliła odwołanie Lechii, a to oznacza, że na mecz ligowy z Wisłą Płock dostępne miejsca na trybunach będą mocno okrojone.

Dziś w nocy czekają nas utrudnienia na trójmiejskiej obwodnicy między węzłami Karczemki i Lotnisko. Montowane będą elementy bramownicy i zawieszonej na niej tablicy informacyjnej. Zwężenia obu jezdni do jednego pasa ruchu potrwają od 20:00 do 3:00 nad ranem już w piątek. O 23:00 na kwadrans zostanie wstrzymany ruch w kierunku Gdyni. Godzinę wcześniej obwodnica stanie tam na ten sam czas w obu kierunkach.

Drugi bieg „Zimą po zdrowie na 6 km” zaplanowany został w sobotę, 17 lutego 2024 roku. Na inaugurację cyklu zawodów uczestnicy mierzyli się na dystansie 4 km, więc teraz biegaczy czeka na plaży w Sopocie większe wyzwanie. Zapisy online są możliwe do czwartku, 15 lutego do godz. 22.

To już nie będzie protest. To będzie strajk generalny. Próba opisania nastrojów panujących wśród rolników słowami cenzuralnymi jest praktycznie niemożliwa. Napisanie zaś, że ich desperacja i emocje sięgają zenitu, to eufemizm. Już jutro musimy być gotowi na wszystko, a to wszystko to, jak mówią sami rolnicy, dopiero początek.